Правоохоронці просять допомогти з’ясувати обставини вбивства 45-річного чоловіка

Як розповіли в Головному управлінні Національної поліції у Львівській області, в Пустомитівський відділ поліції 19 грудня близько 21.30 надійшло повідомлення про те, що у селі Кротошин неподалік магазину «Два куми» лежить тіло чоловіка без ознак життя.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. З’ясували, що загиблий – 45-річний місцевий мешканець. На голові в нього виявлено травму, спричинену важким тупим предметом.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Правоохоронці просять усіх, хто був очевидцем подій або володіє будь-якою інформацію щодо загибелі чоловіка, зголоситись у Пустомитівський відділ поліції або на оперативну лінію 102. Таке ж прохання – до водіїв, які в період з 20.00 до 21.30 проїжджали біля магазину «Два куми» у селі Кротошин Пустомитівського району з увімкненими відеореєстраторами.