Помічники Миколая у Львові рознесли подарунки для близько 2800 дітей

У рамках Всеукраїнської благочинної акції «Миколай про тебе не забуде!» помічники святого Миколая рознесли подарунки для 2800 дітей із багатодітних, малозабезпечених сімей міста Львова, а також дітям, чиї батьки учасники чи загинули в зоні АТО

Львівські помічники Святого Миколая успішно виконали свою святкову місію вже сімнадцятий рік поспіль. Протягом тижня, з 11 по 17 грудня 2017, у Львівському палаці мистецтв на Фабриці святого Миколая помічники Чудотворця пакували подарунки для близько трьох тисяч дітей, до домівок яких він сам через певні труднощі не завжди може знайти дорогу в ніч з 18 на 19 грудня. Подарунки для дітей приносили небайдужі львів’яни, гості міста, партнери акції.

Увечері 18 грудня помічники Святого Миколая, одягнені в червоно-білі шапочки відвідали домівки 2800 потребуючих діток Львова, стукаючи в двері та кажучи «Я від святого Миколая! Він просив передати тобі цей подарунок».

Організатори акції дякують усім, хто приносив іграшки, солодощі, канцелярію та інші подарунки на Фабрику св. Миколая та в пункти збору подарунків.

10 грудня під час святкової Акції в місті, яка традиційно відбувається в найбільш людних місцях Львова, волонтери вітали перехожих зі святом Миколая, даруючи їм цукерки, листівки і щирі посмішки.

Завдяки ініціативі збору книг-подарунків «Книги для Святого Миколая», що проводився в рамках акції «Миколай про Тебе не забуде» за підтримки книгарень міста Львова вдалося подарувати дітям понад 1000 книг.

У рамках акції 2 грудня 2017 року відбувся також Різдвяний майстер-клас, під час якого діти вчились робити снігові кулі і вправлялись у розписуванні пряників.

19 грудня відбулось урочисте завершення акції «Миколай про тебе не забуде!» у 2017 році. Разом з волонтерами на вечірці «МИКОlike ФЕСТ» святкували завершення однієї з найчарівніших благодійних акцій музичні гурти Кораллі, Лірвак, Ягоди та Хрущі.

Цього року волонтерами-помічниками Миколая у місті Львові стало 500 молодих людей. Акцію підтримали також близько 35 приватних водіїв, які розвозили помічників Миколая у найвіддаленіші частини міста.

Акція «Миколай про Тебе не забуде» відбулась також у Тернополі, Дніпрі, Миколаєві, Луцьку, Кривому Розі, Золочеві та Дрогобичі (Львівська область), Бережанах та Бучачі (Тернопільська область).

Миколай про тебе не забуде – щорічна благочинна акція, започаткована у Львові в 2001 році молодіжною громадською організацією «Академія Української Молоді» з метою збору подарунків для дітей із багатодітних та малозабезпечених сімей. Проводиться на всій території України напередодні дня святого Миколая. Метою акції є допомогти кожному наслідувати гарний приклад діянь Чудотворця та принести свято, радість, віру в чудеса з подарунками та вітаннями від Св. Миколая малюкам, котрі цього потребують. Завданням акції є зібрати та роздати подарунки (солодощі, іграшки, книжки, фарби, олівці, зошити, засоби гігієни) для тих діток, які могли би залишитися без нашої або батьківської уваги, а також створити особливу чарівну атмосферу свята.

У 2016 році вдалося рознести подарунки для 2800 потребуючих дітей Львова, волонтерами акції стало близько 500 молодих людей, в тому числі 70 водіїв-волонтерів.

Учасником акції може стати кожен охочий у зручний для себе спосіб: волонтери працюють на Фабриці святого Миколая, розносять подарунки дітям, меценати надають пожертви та подарунки для діток, партнерські організації та спільноти організовують збір подарунків в навчальних закладах, релігійних громадах та ін., перевізники-волонтери та партнерські організації, які можуть надати транспортні послуги для перевезення волонтерів та подарунків, засоби масової інформації – надають інформаційну підтримку та висвітлюють перебіг різних етапів заходу.

Академія Української Молоді отримала нагороду на обласному конкурсі «Благодійна Львівщина – 2012» у номінації «Благодійник: дитяча або молодіжна організація», а також була номінантом в національному конкурсі «Благодійна Україна 2013» за акцію «Миколай про Тебе не забуде!»

Додаткова інформація про акцію: www.mykolaj.com.ua, www.facebook.com/MykolajProTebeNeZabude