Олександр Ганущин вручив відзнаку В’ячеславу Войнаровському

«Від імені депутатського корпусу щиро дякую колективові Представництва МЗС України у Львові. Україна зараз потребує підтримки та допомоги цивілізованих країн. Разом спільно з вами, дипломатами, я переконаний, ми переможемо в цій війні та інтегруємося в європейський західний світ», – зазначив під час вітального слова очільник облради.

Відтак Олександр Ганущин за вагомий внесок у розвиток міжнародного та транскордонного співробітництва, високий професіоналізм та з нагоди 100-річчя дипломатичної служби України і 15-річчя діяльності Представництва МЗС України у Львові нагородив Почесною відзнакою обласної ради представника Міністерства закордонних справ України у Львові В’ячеслава Войнаровського.

Також відзнаки обласної ради отримали співробітники Представництва МЗС України у Львові.

Довідково. Представництво Міністерства закордонних справ України у Львові працює з 2002 року. Представництво співпрацює з іноземними дипломатичними та консульськими установами з метою розвитку дружніх відносин України з іноземними державами, розширення економічних, науково-технічних, гуманітарних, культурних, спортивних зв’язків і туризму, сприяє іноземним консульським установам у виконанні ними функцій захисту прав та законних інтересів іноземних громадян, здійснення інспекцій щодо суден, літаків та їх екіпажів, здійснення інших функцій.

Представництво взаємодіє з органами державного управління України в межах консульського округу, а також із підрозділами МЗС та закордонними консульськими установами в межах, визначених Консульським статутом, Положенням про МЗС України та Положенням про Представництво МЗС України.