На Львівщині збудують 18 штучних футбольних полів

Загалом в країні на майданчики із штучним покриттям цього року передбачили 270 млн грн з держбюджету

У прес-службі Львівської ОДА повідомляють, що на Львівщині такі футбольні поля незабаром з’являться у Жовківському, Пустомитівському, Бродівському, Кам’янка-Бузькому, Миколаївському, Яворівському, Городоцькому районах, Новокалинівській, Вільшаницькій та Ходорівській ОТГ, містах Червонограді, Трускавці та Дрогобичі.

Для цього державного бюджету виділили 13,4 млн грн, з обласного – 4,0 млн грн в межах обласної програми «Спортивний майданчик» та 8,1 млн грн – з місцевих бюджетів.

Додамо, що на наступний рік у Держбюджеті передбачили на програму “Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України” трохи більше, ніж цьогоріч – 370 млн грн.