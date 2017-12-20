На Львівщині внаслідок пожежі загинув чоловік

Трагедія сталася у Городоцькому районі, в с. Нове

Як повідомляють у прес-службі ДСНС у Львівській області, рятувальники отримали виклик вночі, 20 грудня, 0 2:46.

На місце пожежі негайно виїхали пожежники. Та на момент прибуття рятувальників дерев’яний житловий будинок був повністю охоплений вогнем.

Під час гасіння пожеж в одній із кімнат будинку знайшли тіло власника.

Задимлення було настільки сильне, що вогнеборцям довелося працювати у спеціальних апаратах захисту органів дихання.

О 5:54 пожежу локалізували, а о 8:40 ліквідували повністю. До гасіння задіяли 6 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки.