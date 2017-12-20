Лосі вже в Червоній Книзі

Він сказав, що за 10 місяців довелося пройти складний шлях,аби вийти на сьогоднішній результат.

«Ми пережили колосальний супротив, тиск, шантаж і брудну інформаційну компанію, де нас не хотіли чути. На жаль. Але я з тих, хто звик працювати на результат. Вчора я підписав наказ про включення лося до Червоної книги. Це означає, що після державної реєстрації мого наказу мисливці не матимуть права вбивати цих тварин попри затверджені раніше ліміти», – сказав Семерак.

Міністр також наголосив, що розраховує на підтримку Екологічної спільноти.

І зазначив, що усвідомлює проблему браконьєрства в Україні:

«Навіть підвищені влітку цього штрафи за цей незаконний вид діяльності не вирішують повністю ситуацію, адже для того, щоб штрафи діяли, потрібно, щоб справи доводилися до кінця, а не розвалювалися у судах. Зоозахисники володіють ситуацією і розуміють про що я пишу. Деякі зі справ щодо випадків браконьєрства, зафіксованих цього року, були просто закриті за відсутністю складу злочину».

А це означає, що потрібно вдосконалити систему державної охорони флори та фауни, нагляду і контролю.