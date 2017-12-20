До кінця доби у Львові йтиме сніг

Сьогодні до кінця доби у Львові та Львівській області очікується місцями сильний сніг. Завтра, 21 грудня, на дорогах – ожеледиця, вночі та вранці місцями туман видимістю 200 – 500 м. Про це інформує регіональний центр з гідрометеорології.

Так, 21 грудня, у Львові буде хмарно з проясненнями, невеликий сніг. Вночі та вранці туман. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, вночі 3 – 8 м/с, вдень 9 – 14 м/с, поривчастий. Температура повітря вночі 4 – 6º морозу, вдень 1 – 3º морозу.

22 грудня очікується часом сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7 – 12 м/с, місцями пориви 15 – 20 м/с, хуртовини. Температура повітря вночі 0 – 5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.