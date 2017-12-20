Гройсман закликав усі служби ліквідувати наслідки негоди

В Україні вже кілька днів сильні снігопади паралізовують рух навіть головними дорогами

«Ще раз закликаю всіх, від кого це залежить: ДСНС, владу на місцях, регіональні автодори, Національну поліцію – швидко реагувати на виклики громадян. Я буду вимогливим: безвідповідальності і байдужості терпіти не збираюся», – сказав Володимир Гройсман.

Тим часом на дорогах Львівщини сьогодні працює 36 одиниць снігоочисної техніки. Дорожники вже використали 107,6 т піщано-соляної суміші для підсипання доріг.

“Також до робіт з очищення автомобільних доріг від снігу ми залучили 73 робітники. Ми просимо мешканців нашої області, а також гостей звертатися на гарячу області “112” у разі виявлення не розчищених або не посипаних доріг”, – зазначив т.в.о. директора департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської облдержадміністрації Роман Кокотайло.

Львівської облдержадміністрація закликає мешканців області та гостей дотримуватися правил дорожнього руху.