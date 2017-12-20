FM Галичина і «Львівська газета» стали помічниками святого Миколая

Цьогоріч колективи радіо та газети здійснили мрії дітей з двох дитячих будинків сімейного типу.

Малята з села Бірки відвідали казку-мюзкл «Пригоди св. Миколая», отримали неймовірні емоції та смачні, корисні подарунки від Чудотворця.

«Вони дуже люблять танцювати, співати, і реагували кожний по-різному: хтось закритий, а хтось вийшов і танцював на сцені разом з святим Миколаєм», – ділилась враженнями п. Наталя, названа мама діточок.

Також Помічники Миколая з радіо FM Галичина навідались і в домівку сім’ї в селі Домажир та виконали потаємні дитячі бажання.

Як розповіла бренд-менеджер радіо FM Галичина, Тетяна Семяниста, працівники «…дізналися, про що діти писали усвоїх листах до св. Миколая» і вирішили подарувати їм омріяний батут.

А ще перед святом Миколая побачила світ довгоочікувана розмальовка «Пригоди зірки», зібрана з малюнків наймолодших слухачів сімейного радіо FM Галичина. Її отримала кожна дитина в подарунок від помічників святого, а також діти на Луганщині, Тернопіллі, Рівненщині та у медичних закладах Львова.

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