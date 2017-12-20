Десятьох працівників «Фуджикури» госпіталізовано з кором

Станом на вечір 19 грудня на лікування в обласній інфекційній клінічній лікарні перебуває 10 осіб. Усі вони – працівники ТзОВ “Фуджикура”.

Як повідомляє прес-служба департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА, хворих почали госпіталізовувати ще від 15 грудня.

Нагадаємо, як раніше писала “Львівська газета”, упродовж десяти місяців цього року на Львівщині зафіксовано в 15 разів більше випадків захворювання на кір, ніж протягом аналогічного періоду торік.