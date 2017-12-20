Частина Личаківського району та Винників завтра буде без води

На магістральному водогоні «Винники – Довга» ремонтники працюватимуть над ліквідацією витоку води.

Тож без води буде частина Винників, обмежена такими вулицями: вул. Стрілецька, вул. Грушевського, вул. Шептицького, вул. Яворницького, вул. Калнишевського, вул. Галицька, вул. Січова, вул. Сагайдачного, вул. Долинна. Тут воду вимкнуть о 8:00, а повернуть о 24:00.

У Личаківському районі кілька вулиць отримуватимуть воду за графіком: з 6:00 до 9:00 та з18:00 до 21:00.

Це стосується території,обмеженої вулицями: вул. Довга, вул. Дж. Вашингтона, вул. Шафарика, вул. Пасічна. вул. Лисинецька, вул. Ярошинської, вул. Китайська, вул. Садівнича, вул. Глухий Кут.

«Львівводоканал» просить запастися водою та з розумінням поставити до тимчасових незручностей.