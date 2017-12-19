Завтра у Львові сніжитиме

Львівський регіональний центр з гідрометеорології прогнозує на завтра, 20 грудня, у Львові та області вранці та вдень часом сніг, на дорогах ожеледицю. Мерія закликає львів’ян бути обачними на дорогах через погіршення погодних умов.

20 грудня у Львові буде хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вранці та вдень часом сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, поривчастий. Температура повітря вночі 4 – 6º морозу, вдень 0 – 2º морозу.

21 грудня синоптики прогнозують вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 4 – 9° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

22 грудня очікується часом сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7 – 12 м/с, місцями пориви 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі 1 – 6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.