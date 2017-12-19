З Києва до Львова призначили додатковий поїзд

29 грудня, у день пікових перевезень, «Укрзалізниця» додає Інтерсіті+ Київ–Львів

Про це написав у Твіттері виконувач обов’язків голови “Укрзалізниці” Євген Кравцов:

«Хто бажає зануритися у новорічні свята в казковому Львові, покваптесь за квитками. Це вже 37-й додатковий поїзд, який Укрзалізниця цьогоріч призначила на зимові свята».

Поїзд №755 29 грудня о 23:31 виїде з Києва та о 5:43 прибуде до Львова.

У зворотному напрямку Інтерсіті+ №756 виїде зі Львова о 23:00 та прибуде до столиці о 5:16.

По дорозі потяг матиме коротку зупинку на станції Коростень.