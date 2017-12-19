Як уникнути переохолодження: корисні поради

ГУ Держпраці у Львівській області надало рекомендації для тих, хто працює на відкритих промислових майданчиках

У зв’язку зі зниженням добової температури Держпраці радить роботодавцям дотримуватися рекомендацій, що дозволять уникнути переохолодження людей, котрі працюють на відкритих промислових майданчиках.

Поради

– Одягайтеся багатошарово. Одягніть на себе кілька легких кофт замість однієї теплої. Це дозволить запобігти спітнінню, яке на морозі небезпечне. З цих же міркувань одяг має бути цілком вільним.

– Захищайте відкриті ділянки шкіри. Не забувайте вдягати рукавиці, а ніс та вуха захищати шапкою, шарфом, піднятим коміром.

– Якщо працюєте на морозі увесь день, змінюйте мокрий одяг на сухий, щоб уникнути переохолодження.

– Заходьте кожні півгодини-годину в тепле побутове приміщення.

– Зігрійтеся гарячою кавою, чаєм чи супом.

Категорично не можна:

торкатися металу голими руками. Метал дуже добре проводить тепло, а отже, миттєво забирає його, і у місці зіткнення може виникнути обмороження. Те саме стосується бензину. Він може дуже швидко обморозити шкіру, а отже, під час роботи з такими матеріалами на морозі, неодмінно використовуйте водонепроникні рукавички.

вживати спиртне, оскільки алкоголь розширює судини на поверхні тіла, що призводить до швидших втрат тепла. А це заважає судинам оберігати від тепловтрат внутрішні органи. Крім того, алкоголь просто послаблює власний контроль за ситуацією, що заважатиме вберегтися від ушкоджень у складних умовах. Нікотин також не найкращий помічник у боротьбі з холодом через свій згубний вплив на стінки судин.

Перша допомога в разі переохолодження

Не слід думати, що переохолодження мине саме по собі. Тільки-но з’являться його ознаки – воскові плями й оніміння шкіри, негайно перейдіть у тепле приміщення.

Перша допомога при переохолодженні нескладна – зігрійтеся, посидьте у теплому приміщенні кілька годин, поїжте.

У разі обмороження слід негайно звернутися до лікаря. Не можна чіпати обморожені ділянки тіла.

При відмороженні слід дотримуватися принципу «внутрішнього зігрівання» уражених тканин – накладати термоізолюючі пов’язки (ватно-марлеві, бавовняні тощо), вживати теплі напої.

У жодному разі не можна зігрівати уражені тканини тіла гарячою водою або біля гарячих батарей, тому що це може призвести до значного поглиблення ураження.

Обов’язково пийте якомога більше рідини – будь-які теплі напої, окрім алкоголю. Вони відновлять нормальну температуру тіла та покращать циркуляцію крові. Прийміть знеболювальні та негайно зверніться по кваліфіковану допомогу!

Слід зазначити, що постраждати від переохолодження можна навіть при плюсовій температурі. Зокрема, погодні умови з температурою нижче +7 °С вже вважаються такими, що можуть спричинити проблеми зі здоров’ям.

Передусім, холод згубно впливає на дрібні кровоносні судини верхніх та нижніх кінцівок, які інстинктивно звужуються, щоб зберегти тепло. При охолодженні циркулювання крові в кінцівках уповільнюється і першими замерзають пальці рук та ніг, а також вуха та ніс – вони найменше захищені через те, що в них тонкий жировий прошарок. Спочатку замерзає шкіра, а вже потім підшкірний шар, судини, м’язи, нерви та навіть кістки.