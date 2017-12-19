Від завтра перекриють рух транспорту вулицями Чайковського та Стефаника (схеми об’їзду)

Як повідомили в департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР, від завтра, 20 грудня, з 09.00 і до 20.00 29 грудня буде перекрито рух транспортних засобів на вул. Чайковського (від вул. Томашівського) та на вул. Стефаника (від вул. Чайковського до вул. Д. Дудаєва).

Рух транспорту перекриють у зв’язку з проведенням дорожніх робіт для стандартного приєднання зовнішнього водопостачання та каналізації до адміністративного будинку на вул. Чайковського, 31. Роботи виконує ПП «Рока».