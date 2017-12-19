У Львові ліквідували пожежу на складі з рибою (фото)

На щастя, ніхто з людей унаслідок пожежі не постраждав

Сьогодні, 19 грудня, о 09:18 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в одноповерховому складському приміщенні у м. Львові на вул. Городоцька, 355 г. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Львівській області.

У приміщенні зберігалися стелажі із замороженою рибою. Складність гасіння пожежі полягала у щільній заповненості приміщення стелажами. Це ускладнило пошук осередку горіння. У підсумку розвідки пожежі рятувальники виявили осередок пожежі за допомогою тепловізора.

Через щільне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів дихання. Фахівці ДСНС запобігли подальшому поширенню пожежі й урятували від згорання складське приміщення та сусідні приміщення.

Пожежу локалізували 10:22 і ліквідували о 10:23 в складі 6-ти ланок газодимозахисної служби. Вогнем знищено електромотор на площі 4 кв. м, стелажі з рибою на площі 3 кв.м, а також пошкоджено стелажі з рибою на площі 20 кв.м.

До ліквідації пожежі залучили 59 рятувальників, 9 одиниць основної та 2 одиниці спеціальної техніки.

Причину пожежі встановлюють. Унаслідок події ніхто не постраждав.