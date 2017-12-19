У Городоцькому районі горів електровоз (фото)

19 грудня о 07:42 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на електровозі в с. Мшана Городоцького району

Як інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області, електровоз був на відстані 100 м від залізничної станції, яка належить Городоцькій РФ «Львівська залізниця».

Пожежа виникла в електровозі й перекинулася на піддашшя складського приміщення, розташованого поряд.

До ліквідації пожежі залучили 28 рятувальників, 5 одиниць спецтехніки та пожежний поїзд. Через щільне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів дихання.

Пожежу локалізували 09:08 і ліквідували о 09:22 в складі 3-х ланок газодимозахисної служби. Вогнем знищено дах на площі 4 кв.м недіючого складського приміщення, водійську кабіну та моторний відсік електровоза.

Причину пожежі встановлюють. Унаслідок події ніхто з людей не постраждав.