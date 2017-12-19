Подружжю вчителів-наркодилерів зі Львівщини повідомили про підозру
За процесуального керівництва Генеральної прокуратури України Головне слідче управління Нацполіції за супроводу Департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції викрило групу осіб, яка займалася збутом наркотичних засобів. До складу групи входили двоє вчителів з міста Турка Львівської області. Про це інформує прес-служба Генпрокуратури України.
Задля виявлення їхньої злочинної діяльності, правоохоронними органами проведено низку оперативних дій. Під час обшуків, які провели в домоволодіннях і транспортних засобах учасників злочинної групи, вилучено докази злочинної діяльності, зокрема, наркотичні засоби, медичні препарати, які використовувалися для виготовлення наркотичних засобів, ювелірні вироби з золота, грошові кошти та інші речі здобуті злочинним шляхом.
«Наразі трьом учасникам злочинної групи повідомлено про підозру. Вказаних вчителів затримано в порядку ст. 208 КПК України та у судовому порядку вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Відповідно до ст. 12 КК України, інкримінований їм злочин віднесено до категорії тяжких. За його вчинення підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 6 до 10 років з конфіскацією майна», – повідомив перший заступник генерального прокурора Дмитро Сторожук.
Нагадаємо, мешканці Львівської області налагодили канал постачання з країн Євросоюзу та подальшої реалізації в Україні наркотиків і психотропів. Поліцейські з’ясували, що наркодилерами виявилися вчителі середньої школи. Один з педагогів викладав основи безпеки життєдіяльності та історію, а інший – англійську мову.