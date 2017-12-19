Оновлена програма новорічно-різдвяних святкувань у Львові

Під час новорічних і різдвяних свят на львів’ян і гостей Львова чекає цікава та насичена подіями програма

Отримати новорічний настрій та наповнитись духом Різдва можна з улюбленими щорічними заходами, а також із новими цікавими подіями. Цьогоріч новорічно-різдвяні заходи розпочалися зі світла Вифлеємського вогню у Соборі святого Юра та відкриттям головної ялинки перед Оперним театром.

«Цьогорічна програма новорічно-різдвяних заходів у місті є більшою і зміненою, ніж минулого року. Цього року ми маємо хороший приклад хорошої і доброї співпраці міста з церквою, з громадськими організаціями, хоровою капелою «Дударик» і підприємцями. Нас тішить, що цього року ми в такій спільній праці. Офіційно програма стартувала із Святоюрської площі, і з цією атмосферою світла, тепла, добра – святкуємо. Також ми змінили цьогорічну ялинку і її відкриття», – зазначила Марта Іванишин, директор ЛКП «Довженко центр».

Додамо, що вчора, у переддень свята Святого Миколая, пластуни та скаути передали працівникам Львівської міської ради Вифлеємський вогонь миру. Вогонь перебуватиме у капличці Ратуші (каб. 116), тож запрошують приходити усіх працівників мерії та містян, щоб цей символ миру осягнув якомога більше людей.

Подаємо оновлену програму новорічних та різдвяних святкувань у Львові.

ПРОГРАМА СВЯТКУВАНЬ У ЛЬВОВІ