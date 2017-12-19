До Львова приїде перший астронавт незалежної України Леонід Каденюк

На запрошення ректора «Львівської політехніки» професора Юрія Бобала університет відвідає та зустрінеться зі студентами і викладачами перший астронавт незалежної України, Герой України, генерал-майор Збройних сил України Леонід Костянтинович Каденюк. Про це інформує прес-служба НУ «Львівська політехніка».

Зустріч із гостем, яку організувало Львівське астрономічне товариство і колектив кафедри вищої геодезії та астрономії «Львівської політехніки», відбудеться в Актовій залі головного корпусу університету (вул. Ст. Бандери, 12). Початок – о 14:15.

Довідка. Перший астронавт незалежної України генерал Леонід Каденюк народився 28 січня 1951 року в селі Клішківці Хотинського району Чернівецької області в сім’ї сільських учителів. Після закінчення середньої школи вступив до Чернігівського вищого військового авіаційного училища льотчиків, після закінчення якого отримав диплом льотчика-інженера. У серпні 1976 року був відібраний до загону радянських космонавтів у групу багаторазової космічної системи «Буран». Згодом закінчив Центр підготовки льотчиків-випробувачів, пройшов загальнокосмічну підготовку й отримав кваліфікацію космонавта-випробувача.

Під час підготовки до космічних польотів та в процесі випробувальної роботи Леонід Каденюк пройшов унікальні інженерну й льотну підготовку. Вивчив космічні кораблі «Союз», «Союз-ТМ», БТКК «Буран», орбітальну станцію «Салют», комплекс «Мир» та американський багаторазовий транспортний космічний корабель «Space Shuttle». У 1995 році відібраний в групу космонавтів Національного космічного агентства України.

Готувався до космічного польоту в американському космічному агентстві NASA. В період з 19 листопада до 5 грудня 1997 року здійснив космічний політ на американському космічному апараті «Колумбія», під час якого виконував біологічні експерименти спільного українсько-американського досліду, а також здійснював експерименти Інституту системних досліджень людини з тематики «Людина і стан невагомості».

З 1998 до 2006 року генерал-майор Леонід Каденюк обіймав відповідальні посади в лавах Збройних сил України. У 2002 році обраний народним депутатом України. Згодом захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук. Він – автор низки наукових праць і художньо-публіцистичної книги «Місія – Космос», яка стала кращою книгою 2009 року в Україні. Леонід Каденюк є почесним професором кількох університетів, має численні відзнаки, нагороди та подяки.