Львів увійшов в дванадцятку місць світу, які варто відвідати наступного року

Автори радять своїм читачам подорожувати до Львова літаком у серпні 2018 року.

Для цього пропонують скористатися рейсом Wizz Air з лондонського аеропорту Luton.

Щодо Львова, то у статті розповідають, що це місто відоме своїми кав’ярнями, яких тут припадає на одну людину найбільше у світі.

Цитують також туристку, яка після відвідин Львова сказала:

“Хоча сьогодні львів’яни відомі своїм гарячим націоналізмом, їхнє місто має легку атмосферу. Тут багато студентів, а місто пахне ароматами своїх сотень кав’ярень».

До речі, першу сходинку у цьому рейтингу зайняло місто Нешвіл у США, другу- аргентинський Буенос-Айрес, а на третьому місці – американський Сіетл. На одну позицію попереду Львова опинилися Сейшельські острови.