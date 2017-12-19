ГТС області передадуть у комунальну власність органам місцевого самоврядування

Про стан прийняття на баланс місцевих рад гідротехнічних споруд на території області повідомив в.о. начальника Львівського обласного управління водних ресурсів «Львівське облводресурсів» Орест Цюра

За інформацією райдержадміністрацій і міст обласного значення, на Львівщині у комунальну власність органам місцевого самоврядування передали 489 гідротехнічних споруд.

Передача бегосподарних гідротехнічних споруд у комунальну власність має забезпечити утримання інженерних споруд у належному стані. Відтак це допоможе здійснювати водогосподарські заходи як щодо використання водних ресурсів, так і для захисту від шкідливої дії води, зокрема ймовірних підтоплень на території Львівської області.

Окрім того, на нараді висловили пропозиції щодо активізації роботи місцевих рад у напрямі прийняття безгосподарських ГТС у комунальну власність територіальних громад або юридичних (фізичних) осіб та завершити її до кінця 2018 року.