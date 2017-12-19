Елегантно і в жовтих тонах: що вдягти на новорічну вечірку

Не зайвим буде і визначитись з образом, в якому зустрінете 2018 рік, особливо якщо у планах корпоратив чи новорічна вечірка. Крім того, Новий рік гарний привід для шопінгу, бо чи не всім у новорічну ніч так хочеться бути у чомусь новенькому. Але перш ніж вирушати на пошуки нового вбрання, дізнайтесь, як правильно одягнутися на святкування прийдешнього 2018 року, аби задобрити його символ.

Згідно з китайським календарем, 2018 – рік Жовтого Земляного Собаки – тварини стриманої, виваженої та стильної. Тож дизайнери радять забути про яскраві і карколомні вбрання з паєтками та пір’ям, моду на які диктував покровитель 2017 року Півень, а звернути увагу на більш стримані фасони суконь чи костюмів. Якщо таких у шафі не знайшлося, час поповнити гардероб новим вбранням. Ідеально, кажуть дизайнери, якщо воно буде жовтого, коричневого чи гірчичного кольору.

Власне, головний колір прийдешнього року – жовтий, і, відповідно, всі його відтінки також у моді. Гірчичний, пісочний, бежевий, колір шампанського – всі вони сподобаються Жовтому Собаці. Але пам’ятайте, що жовтий – колір доволі вибагливий і личить далеко не всім. Якщо чорняві жінки з легкою засмагою виглядатимуть у яскравій жовтій сукні приголомшливо, то жінка зі світлою шкірою в такому вбранні не надто вражатиме, бо в такому випадку шкіра набуде хворобливої жовтизни. Тому, вирушаючи на пошуки жовтого вбрання, підбирайте свій відтінок. Наприклад, жовтий лимонний личитиме жінкам з легкою засмагою, а ось шатенкам краще обрати гірчичний із зеленкуватим відтінком. Крім того, не обов’язково одягатись у все жовте. Яскраво доповнити образ можна з допомогою аксесуарів. Жовтими можуть бути принти на одязі, наприклад квітковий чи рослинний мотиви. Жовтий чи золотий колір може бути присутнім у макіяжі, а ще красуватись на нігтях. І в принципі, завжди можна зіграти на контрасті. На допомогу прийде вічно модна «маленька чорна сукня», а вже до неї підбирайте жовтий аксесуар.

З фасонів сміливо обирайте те, що вам личить і в чому буде комфортно. Довгі сукні, міді довжина чи навіть делікатне, але не вульгарне міні – це все актуально. В тренді цього року також сукні з декольте або відкритою спиною – такий варіант вбрання підійде для новорічного корпоративу. Але пам’ятайте, що інші частини такої сукні мають бути максимально закритими. Якщо ж сукні не ваш варіант, а в шафі вже давно зачекався свого зоряного часу новенький комбінезон, то новорічна ніч – чудова нагода його вигуляти. Крім того, в моді варіанти жіночих брючних костюмів. З тканин та фактур обирайте оксамит, велюр, шкіру чи замшу. А ось тигрових чи леопардових та інших «котячих» принтів цього року варто уникати. Так само, як і хутра. Астрологи кажуть, це лише розсердить Собаку.

Елегантний образ доповнить вдало підібране взуття. В нагоді стануть завжди виграшні мешти-човники, здається, таке взуття ніколи не вийде з моди, адже вони личать до будь-якого вбрання. Або можна зіграти на контрасті. Якщо верх у вас буде доволі стриманий та непримітний, то взуття може бути кольоровим та цікавим. Крім того, нині модно поєднувати безліч кольорів. Тож до жовтої сукні сміливо одягайте коричневі туфлі, зелену сумочку та смаруйте губи помадою кольору «бургундського вина».

Щодо прикрас, то, за словами дизайнерів, як ніколи актуальними цього року стануть прикраси з бурштину. Також підійдуть золоті намиста чи сережки, прикраси з дерева тощо. Їх і одягайте в новорічну ніч. Єдине – не варто переборщувати з аксесуарами й одягати все, що знайшли в скриньці. Собака – тварина практична, тож якщо на шиї вже красується намисто, то перенасичувати образ масивними сережками, браслетом чи перснями не варто.

Головне правило новорічної ночі 2018 – одягаємося просто і зі смаком. Воно розповсюджується і на чоловічу моду. Представникам сильної частини людства дизайнери радять обрати для зустрічі Нового року класичний брючний костюм. Щоправда, піджак можна замінити на стильну жилетку чи безрукавку, а щоб образ не видавався нудним, його можна розбавити, додавши яскравий елемент – краватку чи метелик у кольорі символу року. Крій чоловічого костюма значення не має, це може бути як приталений силует, так і вільний крій.

Астрологи кажуть, якщо задобрити символ року – Собаку – й одягнутися за всіма правилами, то це принесе фінансовий достаток та добробут у ваш дім. А на ділі перевірено, що рік буде вдалим тоді, коли в новорічну ніч ви були в доброму гуморі та з усмішкою на устах. І якщо для повного щастя вам бракує лише нового вбрання, ще є час його придбати.