Дім Франка запрошує на урочисте внесення Дідуха

Є в українській культурі символ Різдва – cолом’яний Дідух, який традиційно виготовляли напередодні свят і заносили до хати, коли сходила перша зірка

Дідух вважають деревом роду, оберегом дому. Він уособлює місце для духів, предків, захисників та покровителів будинку.

Отож, 23 грудня, о 13.00, Дім Франка запрошує на важливу подію – урочисте внесення Дідуха, з яким у Дім Франка прийдуть святковий настрій, мир, добробут, затишок.

Дідух для музею сплів народний майстер із соломоплетіння Володимир Мишолівський, який є рекордсменом Книги рекордів Гіннесса за виготовлення найбільшого у світі 15-метрового святкового снопа.

Пан Володимир також проведе майстер-клас, де всі охочі зможуть навчитися плести святковий різдвяний вінок. Окрім того, можна буде оглянути виставку чудових солом’яних робіт Володимира Мишолівського.