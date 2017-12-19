70 дітей загиблих і зниклих безвісти бійців АТО отримають допомогу до дня святого Миколая

Розмір допомоги – 10 тис. грн

Як повідомили в управлінні соціального захисту Львівської міської ради, у Львові до дня святого Миколая дітям загиблих і зниклих безвісти учасників антитерористичної операції виплатять одноразову матеріальну допомогу в розмірі 10 тис. грн. Цього року таку допомогу отримають 70 дітей.

Про це йдеться у розпорядженнях міського голови Львова № 714 від 13.12.2017 та № 79 від 14.12.2017. Загальна сума виплат – 700 тис. грн.

Як додали в управлінні соціального захисту, торік таку допомогу отримали 40 дітей загиблих і пропалих безвісти бійців АТО.

Нагадаємо, таку допомогу від міста надають дітям віком до 18 років, а в разі, якщо діти навчаються за денною формою у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації – до 23 років за умови, що ці діти не мають власних сімей та не перебувають на повному державному чи недержавному утриманні, якщо дитина (діти) учасника антитерористичної операції, який загинув (помер) чи зник безвісти, була (були) зареєстровані у м. Львові на момент його загибелі (смерті).