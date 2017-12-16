У Львові покажуть фільми-переможці конкурсу від ЛОДА й облради

У понеділок, 18 грудня о 15.00 в приміщенні Львівського музею історії релігії (м.Львів, пл.Музейна,1) відбудеться презентація кінопроектів, відзнятих у 2017 році за фінансової підтримки Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради

Усі проекти відібрала конкурсна комісія під час відкритого захисту. Кінопроекти відзняли громадські організації і спрямовані на історико-патріотичне виховання, збереження національної самобутності, формування духовних та естетичних цінностей суспільства, а також на популяризацію та розвиток регіонального кіно.

Серед презентованих проектів буде представлено: документальний фільм «Духовна музика України» (Благодійна організація «Фундація – «Андрей»), документально-ігровий фільм «Українці у Польському війську. Від Судової Вишні до Львова» (ГО Товариство пошуку жертв війни «Пам’ять»), патріотичний мультфільм «Як Українці на Москву ходили» (ГО «Спілка учасників АТО Галичина А»), документально-ігровий фільм «Михайло Вербицький: Серце запалене любов’ю» (ГО «Жіночий вибір України»), мотиваційний пригодницький фільм «Інтернет-наркоман» (ГО «Молодіжна платформа Фредра, 61»), короткометражний художній фільм на соціально-історичну тематику «Переселені душі» (ГО «Бюро журналістських розслідувань «Об’єкт»).

До участі запрошують усіх охочих. Вхід вільний.