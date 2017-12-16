Собаки, які втратили опікунку, мріють про родину

Допоможіть у пошуках дому цим чудовим собак, які залишилися без опікунки

Тварин уже відловлювали працівники ЛКП «Лев», усі вони вакциновані, кліпсовані, здорові, молоді та соціалізовані. Оскільки їх не забрали у нові родини, собак мусили відпустити на місце відлову. У них була дбайлива і любляча опікунка. Та, на жаль, жінка померла, а собаки залишилися на вулиці.

Зараз вони перебувають на перетримці, проте ці песики звикли жити біля людини. Залишившись без своєї опікунки, вони засмучені та розгублені.

Виправдаймо разом віру цих собак у людей. Переконані, що спільними зусиллями зможемо прилаштувати цих чотирилапих у сім’ї.

Докладна інформація – в ЛКП «Лев»: 068 535 4545.