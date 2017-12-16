Погода на вихідні

Сьогодні, у суботу, погода весь час буде хмарною. Сніг та мокрий дощ йтимуть увесь день. Морозу не буде, протягом дня і аж до самого вечора температура повітря коливатиметься від 0 до +1°.

Натомість вже завтра, у неділю, трохи похолодає – стовпчики термометра опустяться до 1-2° морозу. Опадів синоптики не передбачають, хоча небо буде хмарним.

До речі, наші предки приглядалися до погоди 16 грудня. Існувала прикмета: якщо сніг падає на талу землю, то людям важко буде жити, а на мерзлу — легше. Якщо цього дня вітер дме з півночі, то вважалось, що будуть великі морози.