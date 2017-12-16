Оксфордський словник обрав слово року

Youthquake – це значні культурні, політичні або соціальні зміни, викликані діями або впливом молоді. Про це повідомляє Радіо «Свобода» – посиланням на офіційний сайт словника.

Це слово вперше ввела в обіг колишній редактор журналу Vogue Діана Вріланд у 1960-х роках. Останнім часом число запитів за цим словом зросло приблизно на 400 відсотків.

За правилами редакції, потрапити в словник можуть тільки ті слова, які активно використовуються не менше ніж 10 років. Торік словом року Оксфордського словника стала «постправда». За останні кілька років це звання отримали слова «селфі» і «смайлик», офіційна назва якого звучить як «обличчя зі сльозами радості».

Вибір Оксфордського словника відрізняється від інших «слів року» 2017-го. Dictionary.com вибрав слово «співучасть», Collins – «фейкові новини», а Merriam-Webster – «фемінізм».