Обрано лауреатів Обласної премії в галузі культури, літератури, мистецтва, журналістики та архітектури

Сьогодні, 15 грудня, у приміщенні ЛОДА відбулося друге, завершальне засідання журі з визначення Обласної премії в галузі культури, літератури, мистецтва, журналістики та архітектури у 2017році.

Премією відзначають найвизначніші твори літератури, мистецтва, журналістики та архітектури, які утверджують ідеали гуманізму, збагачують історичну пам’ять народу, його національну свідомість та самобутність, а також стали визначною подією в культурному й літературно-мистецькому житті регіону.

Премію присуджують щорічно в чотирнадцяти номінаціях.

На засіданні обрали лауреатів Обласної премії в галузі культури, літератури, мистецтва, журналістики та архітектури.

Список лауреатів