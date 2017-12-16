Макіяж на новорічну ніч 2018

До Нового року залишається все менше і менше часу. Вітрини крамниць вже майорять святковими ілюмінаціями, новорічні ярмарки працюють на повну силу, а в повітрі витає святковий настрій. Львівська газета вже писала, як легко підготуватись до святкування Нового року та розпланувати все так, щоб нічого не забути. А також розповідала про те, як стильно прикрасити новорічну ялинку. Час поговорити і про те, що створює образ на новорічну ніч– макіяж.

Коли ж як не саме в цю ніч можна дозволити собі зробити такий макіяж, з яким би ніколи не ходила в будні? Якщо ви цурались золота, блискіток та незвичних помад в макіяжі, то новорічна ніч 2018 – час, щоб зламати всі стереотипи та відкинути куди подалі власні комплекси. Якщо в одязі дизайнери радять бути стриманими та подекуди аж навіть занадто консервативними, то ось візажисти дозволяють розгулятись на повну. Діставайте з косметичок золоті підводки, блискучі тіні, хайлайтери та шиммери, яскраві помади – все це буде як ніколи актуальним саме цієї новорічної ночі. Щонайцікавіше, яскраві акценти візажисти дозволяють розставляти і на губах і на очах, але тоді вважайте з рум’янами, щоб не бути схожими на матрьошку.



Оскільки, головний колір прийдешнього року жовтий і всі відтінки похідні від нього, то цілком реально зробити візаж у жовтих тонах. Для сміливих – яскравий «канарейковий» жовтий, для стриманих – макіяж у рудих чи бронзових тонах. Головне, обирайте відтінки, що личитимуть саме вам, а не ті, що нав’язала мода. Звісно, такий сміливий колір, як жовтий не повинен переважати в макіяжі очей, він може стати яскравим акцентом в кутику чи всередині ока, його можна розтушувати, зробивши цікавий перехід з якогось нейтрального, наприклад коричневого кольору, що до речі також буде актуальним на Новий рік.

Якщо ви любителька стрілок, то класичну чорну підводку можна замінити на золоту або жовту. Щоб зробити очі виразнішими, візажисти також радять не шкодувати туші, її можна накладати в кілька шарів та промальовувати і верхні, і нижні вії.

Не цуратись, але й не переборщувати з рум’янцем – ще одна порада візажистів для макіяжу в новорічну ніч 2018. Якщо у вас вже яскраво нафарбовані очі, то рум’яна оберіть нейтрального відтінку, можливо з легкою золотинкою.

А ось з помадами стилісти дозволяють експериментувати. Бордо, фіолет, сміливі коричневі відтінки чи стримані пісочні помади, та навіть губи обсипані золотими блискітками, якщо вам таке до вподоби, сміливо одягайте їх на святкування Нового року. У тренді і класичні кремові помади, так само з моди не виходять і матові вуста, блиски, тінти: експериментувати є з чим, головне бажання і натхнення, та трішки вільного часу.

Ну і наостанок порада, щоб макіяж гарно тримався і не зіпсував настрій, не забудьте за кілька годин до Нового року гарно очисти шкіру обличчя, скориставшись гелем та скрабом та зволожити її кремом.