5 новорічних подій у Львові, які не варто пропустити

"Львівська газета" підготувала підбірку подій, які зроблять останні дні цього року і перший день 2018 святковішими та особливішими

Відкриття новорічної ялинки

17 грудня, проспекті Свободи (площа перед Львівською оперою). Початок о 18:00.

Святкування новорічних свят цього року у Львові почнеться 17 грудня. У неділю перед львівським оперним відбудеться незвичне відкриття головного святкового дерева міста.

Цього року 18-ти метрову красуню одягнуть у монохромні іграшки та вишукану ілюмінацію. В день відкриття Львівський осередок Національної скаутської організації «Пласт» передасть мешканцям міста Вифлеємський Вогонь Миру.

«Ми, пластуни, щорічно поширюємо Вифлеємський вогонь. І 17 грудня, на відкритті міської ялинки ми будемо розпочинати естафету поширення цього вогню Миру, який ми кожного року несемо. І це все буде відбуватися на урочистостях відкриття ялинки біля Оперного театру. Кожен мешканець, який буде на відкритті, зможе собі додому взяти Вифлеємський вогонь»,- розповів Матвій Дух, голова осередку Пласту у Львові.

Відкриття відбудеться під звуки легендарного «Щедрика» у виконанні хорової капели «Дударик», а центральну площу перед оперним заповнять «ангели» театру «Воскресіння».

Мюзикл-казка «Пригода Святого Миколая»

18-19 грудня, Центр ім. О. Довженка. Початок о 19:00

Хорова капела «Дударик» та Культурно-освітній центр ім. О. Довженка організовують спільну акцію для дітей, які хочуть зустріти Святого Миколая.

Ангели, Ангелята, Чортик, Чортенята і Кіт змагатимуться із силами мороку, в музичних баталіях і повернуть у наш світ Святого Миколая! Цьогоріч допомагатиме силам Світла буде Маленький Принц.

Частину квитків віддали дітям з сиротинців та малозабезпечених сімей.

Зимовий парк

25 грудня – 14 січня. Парк культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького, вул. Болгарська, 4

Зимовий парк вже став доброю традицією у Львові. І цього року адміністрація Парку культури запрошує на низку заходів, які будуть цікаві і дорослим, і дітворі. Зокрема, тут можна буде потренуватись на бігових лижах, або спробувати себе у скандинавській ходьбі. Для охочих дітлихів традиційно запропонують катання на собачих упряжках.

А ще тут буде фестиваль глінтвейну, інсталяція авторських ялинок від відомих львівських митців та багато іншого. Детальну програму незабаром можна буде знайти на сайті парку.

В рамках Зимового парку львів’ян та гостей міста також запрошують разом зустріти Новий рік.

«Запрошуємо вас у Парк на запальні танці, виступи гуртів та live musiс, привітання і включення з цілого світу і дискотеку від найвідоміших діджеїв Галичини! Початок програми 31-го грудня о 21:00», – повідомляють організатори вечірки.

«Різдвяна Феєрія» від театру «Воскресіння»

25 грудня, вулична вистава на площі Яворського. Початок о 19:00.

Вже кілька років поспіль новорічно-різдвяні святкування у Львові не відбуваються без цієї вистави. Актори використають дванадцять 4-метрових маски, а також вогняні та піротехнічні ефекти. Маски символізуватимуть образи Божої Матері, ангелів, Йосифа, царя Ірода та ін. Історія Різдвяної феєрії має в своїй основі елементи різдвяного вертепу.

Справжнє різдвяне шоу та настрій свята дарують актори театру «Воскресіння».

Jazz на балконі міського голови

1 січня, площа Ринок. Початок о16:00

Вже третій рік поспіль першого січня з балкона міського голови Львова звучатиме джаз. Цього року для слухачів гратимуть гурт «Джалапіта» та Соломія Чубай. У їх виконанні звучатимуть різдвяні мелодії. Традиційно дійство триватиме годину.