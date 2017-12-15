Завтра відновлять курсування тролейбусні маршрути №5 та 24

Як повідомили у ЛКП «Львівелектротранс», від завтра, 16 грудня, відновлять курсування тролейбусні маршрути №5 і №24.

«Тролейбусні маршрути №5 (Автовокзал – вул. Шота Руставелі) та №24 (вул. Шота Руставелі – кінотеатр ім. О. Довженка) відновлять свою роботи з 16 грудня. Заплановано, що на обох маршрутах курсуватиме по сім машин, а інтервал руху становитиме орієнтовно 8 хвилин на 5-му маршруті та 10 хвилин на 24-му маршруті.

Відповідно, тролейбусний маршрут №25 припиняє курсування за маршрутом Автовокзал – кінотеатр ім. О. Довженка», – повідомив Іван Бондар, начальник відділу інформації та зв’язків з громадськістю ЛКП «Львівелектротранс».