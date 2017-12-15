Як стильно прикрасити новорічну ялинку: тренди 2018 року (фото)

Ялинка – чи не основна окраса помешкання на Новий рік, яка є не лише атрибутом свята, а й можливістю показати свій гарний смак

“Львівська газета” підібрала для вас тренди декору-2018, аби ваша новорічна красуня була не лише унікальною, а й дарувала атмосферу затишку та дива.

Символом 2018 року є жовтий земляний Собака. Тому, обираючи прикраси для домівки, в цьому році варто притриматися теплої кольорової гами. Найкраще оздобити ялинку в жовто-червоних кольорах. Можна також додавати відтінки коричневого та завжди актуального білого.

Обирайте натуральні матеріали

Стильно й затишно прикрасити зелене дерево допоможуть іграшки з натуральних матеріалів. Стилісти радять купувати декорування з використанням шишок, засушених фруктів, дерева та тканин (мішковина, льон, стрічки). За бажання можна зробити прикраси власними руками. До прикладу, об’ємні сніжинки з паперу в техніці оригамі, бантики з кольорових стрічок чи пошити сердечка.

Техніки розміщення прикрас

Залежно від того, які ви матеріали та іграшки ви обрали для новорічного дерева, варто визначитись і з розміщенням прикрас. Якщо в наборі багато кольорів, то краще розмістити їх по наростаючій спіралі до верхівки дерева. Можна вибрати «кільцевий» спосіб розташування елементів декору та вивісити їх на одному рівні. Тут оригінально виглядатимуть одноманітні іграшки (наприклад, кулі), які збільшуються в розмірах до низу ялинки.

Скандинавські мотиви

Щораз більшої популярності набувають прикраси в скандинавських мотивах. Для них можна використовувати техніки плетіння з лози чи просто декоративні гілочки. Зокрема, дизайнери радять «посадити» ялинку в… плетений кошик. Це стане елементом затишку вдома. До того ж цей стиль є простим у підпорі кольорів, варто обрати іграшки білого, коричневого кольору, можна додати гірлянди з золотавим світлом. Головне правило – не забути про оленів.

Ялинка в стилі кантрі

Якщо ви прихильник мінімалізму, то ідеальний елемент святкового інтер’єру – ялинка в стилі кантрі. Для неї приготуйте чорно-білі фото вашої сім’ї, роздрукуйте чи зробіть з дерева задуманий напис, додайте кілька кульок та сніжинок і, вуаля – ялинка готова тішити око.

Яскраві акценти

Щоб зробити власну домівку маленьким королівством, дизайнери радять додати до прикрашання ялинки блискучі елементи. Це можуть бути іграшки зі скла в стилі Heritage чи кульки в блискітках, прикраси, покриті глянцевими фарбами. Тут важливо не переборщити. Та ніколи зайвим не буде світло. Тому особливо уважно вибирайте гірлянди для вашої ялинки. Цього року найкраще передасть атмосферу свята світло жовтого кольору.

Декор у стилі Різдва

Ви точно не прогадаєте, якщо 2018 року прикрасите ялинку класичними іграшками у формі янголів, сніжинок, зірочок, оленів і сердечок. Найкраще використовувати біло-червону гаму кольорів.

Що обрати для верхівки?

Верхівка – коронне місце новорічного дерева. Найкраще прикрасити її фігуркою тварини рік якої ви зустрічаєте – собакою. Та, звісно, завжди актуальним буде великий об’ємний бант чи зірка – символ народження Ісуса. Гармонійною прикрасою може бути ангел. Для довершення стильного декору можете посипати зелену красуню штучним снігом чи додати гілочки бавовни. Цього року вони особливо популярні. Біля підніжжя ялинки покладіть коробки з подарунками чи корзини з іграшками.

Ви точно не помилитеся з прикрасами, якщо все в буде в одному стилі та кольорі. А для гарного аромату в помешканні покладіть кілька гілочок хвойного дерева. Свято в домі – гарантоване! І пам’ятайте – найкрасивіша ялинка та, яку прикрашали всією сім’єю.