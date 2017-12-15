В Україні може зменшитися кількість вихідних

Інститут національної пам’яті пропонує залишити лише 10 святкових днів неробочими. Законопроект вже подали на опрацювання у Міністерство культури

В Інституті розповідають, якщо документ погодять у такій редакції, то вже наступного року, крім 25 грудня, буде 9 неробочих вихідних.

«Це День Конституції, День Незалежності, День Захисника і День пам’яті і примирення – 8 травня. Один вихідний – це Міжнародний день праці, і ще чотири вихідних – це традиційні свята: Трійця, Новий рік, Різдво і Великдень», – зазначила представниця Українського інституту національної пам’яті Ганна Байкєніч.

Натомість 8 березня і 9 травня будуть святковими, але робочими днями. А 2 травня пропонують скасувати взагалі, оскільки вважають його «радянським рудиментом, який взагалі ніде не відзначається».

Законопроект також пропонує не переносити вихідні, якщо вони випали у суботу чи неділю.

А відтак, в залежності від календаря, кількість неробочих днів у році може варіювати від 9 до 6-7.

«Тільки Великдень, Різдво і Трійця будуть переноситися на понеділок. У Європі така практика відсутня. Тому Україна так само пристає на таку традицію, спираючись на загальноєвропейські практики», – зазначила Байкєніч.

Зважаючи на усі зміни, Інститут національної пам’яті пропонує поділити усі святкові дні на типи: державні, міжнародні свята, дні жалоби, пам’ятні дати, професійні свята, скорботні дні, традиційні свята.