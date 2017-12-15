У ДТП на Львівщині загинув контрактник із Тернопільської області

Як повідомили в Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, водій автомобіля «Опель Сінтра», мешканець Новояворівська 1985 року народження, поза межами пішохідного переходу наїхав на військовослужбовця за контрактом, 1994 року народження, із села Качанівка Тернопільської області. Від отриманих травм останній помер на місці ДТП. Труп скерували в морг Новояворівської лікарні. Причини події з’ясовують.