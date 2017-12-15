Українці назвали Приват24 найзручнішим мобільним банком

Найзручнішим банківським мобільним додатком і найкращим інтернет-банком в Україні є Приват24, а найкращий банківський сервіс у країні надає ПриватБанк

Такі підсумки рейтингу PaySpace Magazine Awards 2017, у рамках якого понад 55 тисяч читачів видання PaySpace Magazine узяли участь у закритому голосуванні за найзручніші фінансові та банківські сервіси країни.

«Ми вкотре підтвердили своє лідерство серед банків в українському FinTech, – зазначила Ірина Іванова, представник Центру електронного бізнесу ПриватБанку, – це велика відповідальність перед нашими клієнтами, які звикли до найкращого сервісу, і ми тримаємо цю планку на належній висоті».

Також ПриватБанк названо одним із найкращих у країні цифрових сервісів з продажу квитків. Усього ж у рамках рейтингу найкращих українських експертів і компаній в галузі e-commerce та FinTech визначили переможців у 18 номінаціях. Урочиста церемонія нагородження переможців рейтингу відбулася в Києві в Національній філармонії України.