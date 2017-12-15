У Золочеві сталася смертельна ДТП: зіткнулися фура і легковик

14 грудня о 18:48 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в м. Золочів на вул. Об’їзна зіткнулися великовантажний автомобіль «MAN» та «Opel Astra».

Унаслідок ДТП водій автомобіля «Opel Astra» загинув на місці події, – повідомили в ГУ ДСНС у Львівській області.

Рятувальники 13 ДПРЧ м. Золочів провели роботи з деблокування загиблого з автомобіля.

Обставини події встановлюють правоохоронці.