У Золочеві сталася смертельна ДТП: зіткнулися фура і легковик
Унаслідок ДТП загинув один із водії
14 грудня о 18:48 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в м. Золочів на вул. Об’їзна зіткнулися великовантажний автомобіль «MAN» та «Opel Astra».
Унаслідок ДТП водій автомобіля «Opel Astra» загинув на місці події, – повідомили в ГУ ДСНС у Львівській області.
Рятувальники 13 ДПРЧ м. Золочів провели роботи з деблокування загиблого з автомобіля.
Обставини події встановлюють правоохоронці.