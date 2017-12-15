У Дрогобицькому районі внаслідок пожежі загинув 50-річний чоловік

Як повідомили в Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, повідомлення про пожежу надійшло 15 грудня о 01:51. Займання сталося в селищі Підбуж Дрогобицького району, в дерев’яному житловому будинку, критому шифером, розміром 8х8 м. На місці пожежі виявили тіло власника, чоловіка 1967 року народження.

Як повідомили в ГУ ДСНС України у Львівській області, пожежу локалізували о 03:06 і ліквідували о 03:37. Вогнем знищено житловий будинок, дах господарської будівлі на площі 130 кв.м, перекриття на площі 40 кв.м, вікно та двері. До ліквідації пожежі залучили 8 рятувальників та 3 одиниці спецтехніки.

Причини події з’ясовують.