У Львові розповіли, як українці розуміють права людини

Такими є підсумки дослідження, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та фірмою «Юкрейніан соціолоджі сервіс» на замовлення Програми розвитку ООН в Україні й у співпраці з ГО «Центр інформації про права людини» і Офісом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

На площі Ринок, перед входом у Львівську міську раду, сьогодні, 15 грудня, встановили тематичну експозицію: шість кольорових конструкцій-кубів, проілюстрованих найважливішими даними з дослідження – графіками, цитатами, висновками та рекомендаціями. Регіональні особливості у відповідях респондентів представлені стосовно п’яти регіонів України – Центру, Сходу, Півдня, Донбасу та Заходу (зокрема, Львівської області). Також на площі організатори роздавали зацікавленим громадянам інформацію про опитування та діяльність правозахисних організацій, до яких можна звертатися за безкоштовною допомогою.

«Як показало дослідження, 78% українців вважають право на життя найважливішим правом людини. Щодо інших пріоритетних для Західного регіону України (зокрема, і Львівської області) прав, то другу позицію має право на соціальне забезпечення, третю – на справедливий суд. Цікаво також, що право на свободу думки та совісті посіло тут четверте рейтингове місце, тоді як в усіх інших регіонах воно навіть не увійшло до переліку найбільш згадуваних», – говорить Світлана Колишко, керівниця групи з прав людини, координаторка проекту Програми розвитку ООН в Україні.

У ТОП-5 найважливіших для Західного регіону цінностей увійшли свобода (71,1%), гідність (67,2%), безпека (62,5%), справедливість (58,4%) та вільний розвиток особистості (50,7%). Утім, мешканці західних областей виявилися найбільш готовими обміняти свої права та свободи на матеріальний добробут. Тут подібну позицію поділяють близько половини опитаних (48,5%), хоча загалом по Україні тільки третина респондентів (30%) готова в обмін на власний добробут поступитися державі часткою своїх прав та громадянських свобод, 35%, навпаки – заради особистої свободи та гарантій дотримання всіх громадянських прав готові терпіти певні матеріальні труднощі, і ще 35% не змогли зробити певного вибору.

Щодо рівня дотримання в Україні прав людини, то загалом українці оцінюють його на середньому або меншому за середній рівень (від двох до трьох балів за 5-бальною системою). Проте мешканці Заходу більш оптимістичні, ніж решта українців, зокрема, про дотримання базових прав особистості (3,19 бала) та політичних прав (3,25 бала).

Близько половини українців стикалися з порушення власних прав. Але найбільш неоднозначною з цієї точки зору виявилась ситуація на Заході. «З одного боку, мешканці цього регіону частіше за представників інших областей відзначали систематичність порушення своїх прав (близько 16%) – тут значно частіше скаржились на порушення права на достатній рівень життя та порушення права на охорону здоров‘я – тоді як в інших – від 2% до 8%. З іншого боку, мешканці Заходу також значно частіше (близько 53%) стверджували, що ситуацій порушення їхніх прав не було», – розповідає Тетяна Печончик, голова правління Центру інформації про права людини.

Важливо, що Захід має найбільший показник щодо спроб захищати своїх права у разі їх порушень – майже 20%. «Варто зазначити, що це єдиний регіон, в якому до рейтингу уявлень населення про найефективніші способи захисту прав потрапило звернення до поліції. Воно посіло четверте місце. На першому, як і по Україні в цілому, опинилися ЗМІ, на другому – суд (що, до речі, не властиво для інших регіонів), третє посіли родичі та пошук потрібних знайомств», – коментує Олександр Павліченко, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини.

Західний регіон також продемонстрував найвищий рівень толерантності серед усіх регіонів України. Жителі Львівської, Івано-Франківської, Волинської, Закарпатської, Хмельницької, Рівненської, Чернівецької та Тернопільської областей заявили, що не можна обмежувати права внутрішньо переміщених осіб (більше 76%), безробітних (71%), ЛГБТ (56%), ромів (більше 52%), колишніх засуджених (52%) та наркозалежних (46%). Загалом по Україні більше половини опитуваних визнали наявність проблеми дискримінації у суспільстві, а 40% людей відзначили, що особисто зіткнулись із дискримінацією.

Довідка. Презентація дослідження відбулась у межах регіонального туру «День прав людини у вашому місті». Львів — друге місто на мапі туру. Подія вже відбулася у Чернігові. Попереду проведення подібних акцій в Одесі, Харкові, Дніпрі та Маріуполі. Проект реалізується Центром інформації про права людини за підтримки Програми розвитку ООН в Україні.