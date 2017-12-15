Львівські поліцейські роздали перші наліпки “крутим водіям”

Так патрульна поліція підтримує ініціативу «Керуй», яка закликає водіїв та пішоходів дотримуватись ПДР

«Сьогодні на майданчику для паркування одного з торгових центрів, інспектори проводили з водіями розмову про безпеку на дорозі, звертали увагу на те, що дотримуватися правил дорожнього руху модно та безпечно», – розповідають у прес-службі патрульної поліції.

Усім охочим поліцейські дарували наліпки з написами: «Надійний водій», «Крутий водій», «Класний водій», «За кермом я офлайн». Їх можна клеїти на автівку, фотографуватися та викладати у соцмережі з хештегом #керуй.

Сподіваються у такий спосіб зробити дороги трохи безпечнішими.

Зазначимо, що Національна поліція України за підтримки Консультативної місії Європейського союзу в Україні започаткувала соціальну акцію «Керуй!». Ініціатори хочуть, щоб дотримуватися правил дорожнього руху в Україні стало модно.