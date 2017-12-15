У львівському дитсадку відкриють групу для дітей з безлактозною та безглютеновою дієтою

Санаторну групу для дітей з діагнозом «целіакія», ураженням слизової оболонки тонкого кишківника та несприйняття глютену і лактози, відкриють на базі Львівського дошкільного навчального закладу № 166.

До групи вже записано 20 діток. Відповідне рішення ухвалив сьогодні виконавчий комітет ЛМР.

«Необхідність створення такої групи виникла у зв’язку з численними зверненнями батьків. На сьогодні до групи записано 20 дітей, і є розроблене для них спеціальне меню. Створення групи пов’язано з особливостями харчування – такі діти не можуть відвідувати звичайні дошкільні навчальні заклади», – сказала начальник управління освіти ЛМР Зоряна Довганик.