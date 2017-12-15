Петра Димінського оголосили в розшук

Нацполіція вже оголосила Димінського у національний розшук. Датою зникнення вважають 11 грудня 2017 року.

Як повідомляє “Українська правда”, на сайті МВС вказано, що він переховуються від органів досудового розслідування.

Зараз йому оголошено підозру за частиною другою статті 286.

Нагадаємо, президентові ФК “Карпати” Димінському слідчі національної поліції висунули звинувачення у скоєнні смертельної ДТП, яка трапилась 18 серпня поблизу села Ямельня Яворівського району Львівської області.

Вину за скоєння ДТП взяв на себе охоронець Андрій Борщ. Хоча очевидці стверджують, що за кермом був сам Петро Димінський.