Обрано голову Дитячої дорадчої ради при Львівській міськраді

Шість членів Ради заявили про бажання стати головою Ради, а саме: Бенцак Ірина, Кравець Вікторія, Гута Вероніка, Грузинова Єлизавета, Чумак Анна та Марцун Андрій.

За результатами відкритого голосування перемогла Бенцак Ірина, яка є президентом Учнівського парламенту Львова. Ірина очолюватиме раду впродовж року. Також було обрано секретаря ради – Кравець Вікторію.

Начальник відділу «Служба у справах дітей» Львівської міської ради Ростислав Тимків привітав членів Дитячої дорадчої ради, новообрану голову та запевнив, що їхні плани та ідеї будуть спільно реалізовуватись у нашому місті. А також наголосив, що Дитяча дорадча рада створена задля захисту прав та інтересів дітей, врахування їхньої думки та безпосереднього залучення дітей до ухвалення рішень в органах місцевого самоврядування.