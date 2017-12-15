На Жовківщині запрацювала дахова сонячна електростанція

Сонячна електростанція «Лео-Солар-Енерджі» потужністю 1000 кВт збільшить частку альтернативної енергії в електроенергетиці України та знизить рівень використання вуглеводневих енергоносіїв при виробництві електричної енергії.

Участь в офіційному відкритті електростанції взяв голова Львівської ОДА Олег Синютка.

«Ми є лідером за кількістю електростанцій, джерел альтернативної енергетики, які відкриваються в Україні в 2017 році. Це четверта сонячна електростанція, відкрита цього року на території Львівщини. Загальна сума інвестицій становить 30 млн гривень і ми сподіваємось, що після введення другої черги наступного року, першість найбільшої сонячної електростанції, яка сьогодні є за Бориславом, де цього річ ми відкрили найбільшу дахову сонячну електростанцію, перейде сюди в Малехів Жовківського району», – зазначив Олег Синютка.

Сонячна станція складається із 3705 модулів, кожен потужністю 270 Вт. Орієнтовна кількість виробленої електроенергії в рік складатиме близько 1 100 000 кВт/год. Як розповів засновник компанії «АРТ-ЕНЕРГО» Руслан Волошин окупність станції становить приблизно 6 років.

«Один будинок споживає 10 кВт в піку. В середньому це 5 кВт. А відтак приблизно 200 будинків ми можемо освічувати цілодобово, звісно коли є сонце. СЕС генерує всю потужність в енергосистему України і отримує за це гроші по зеленому тарифу згідно закону України», – розповів Руслан Волошин.

У планах компанії збільшення потужностей до 2,5 МВт у 2018 році.

Сонячна електростанція «Лео-Солар-Енерджі» – спільний проект компанії «Карпат логістик та «АРТ-ЕНЕРГО».

Сума залучених інвестицій – 30 млн грн.