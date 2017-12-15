Міжнародні грошові перекази MoneyPolo можна надсилати й отримувати онлайн

Клієнти банку можуть надсилати або отримувати перекази MoneyPolo в євро або доларах за допомогою телефону через сервісний центр банку або через онлайн-банк Приват24. Надіслати або отримати гроші MoneyPolo можна й за допомогою більш ніж 19 тисяч банкоматів і терміналів самообслуговування.

Також одержувачі переказів MoneyPolo зможуть забрати готівку в понад 2 560 філіях банку по всій Україні, навіть якщо не є клієнтами ПриватБанку.

Про ПриватБанк

ПриватБанк – найбільший український банк і лідер роздрібного банківського ринку, що обслуговує понад 15 млн індивідуальних і 375 тис. корпоративних клієнтів. Щодня через ПриватБанк проводять транзакції понад 2,1 млн клієнтів. Регіональна мережа ПриватБанку включає 2 560 філій, 7 285 банкоматів і 12 162 термінали самообслуговування.

Про MoneyPolo

З 2009 року компанія надає послуги готівкових грошових переказів онлайн, а також у філіях компанії в Європі, здійснюючи перекази в понад 100 країн світу.

Як зареєстрована торгова марка компанії Mayzus Financial Services Ltd., бренд MoneyPolo ліцензований Управлінням з фінансового контролю Великобританії (FCA) відповідно до Положення 2009 FRN 566505 (Payment Services Regulations) про надання платіжних послуг.

MoneyPolo співпрацює з найбільш популярними локальними системами грошових переказів, а також великими банками в країнах СНД і в Україні. За незалежною статистикою WorldBank, протягом 5 років MoneyPolo посідає перше місце за обсягами переказів із Чехії в Україну.

Більше інформації про компанію MoneyPolo та її послуги – на сайтах moneypolo.com і moneypolo.world.