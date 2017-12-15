Львівський гурт став номінантом Американської музичної премії RoundGlass Music Awards 2018

Львівський гурт ATMASFERA став номінантом американської музичної премії, яка визначає найбільш прогресивних музикантів, що створюють музику для здоров'я, миру та екологічної свідомості

У номінацію «Найкраще музичне відео» потрапив кліп львівського гурту ATMASFERA на пісню In the Depth – «На глибині». Організатори отримали понад 3500 записів з більш ніж 80 країн, що робить фестиваль справді глобальним заходом. До 12 номінацій відібрали по 6 найкращих робіт. У вівторок, 12 грудня, розпочалося голосування у всіх категоріях. Оцінює учасників професійне журі, також кожен охочий може віддати свій голос.

26 січня 2018 року в Times Square, New York City, відбудеться визначення найкращих виконавців RoundGlass Music Awards 2018.

Довідка. RoundGlass Music Awards була створена для об’єднання міжнародної спільноти музикантів, які створюють соціально відповідальну музику, яка покращує світ. Цього року гурт ATMASFERA вже був удостоєний другої премії у номінації «Музичне відео» Рівненського міжнародного кінофестивалю МІСТО МРІЇ.

Голосування триватиме до 26 січня.