Легальність ялинки можна буде перевірити телефоном
«Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр» вже розробив програмне забезпечення для Android.
«Перевірка законності походження ялинки відбувається шляхом введення номеру із самоклейної етикетки (або бирки), яка прикріплена до ялинки, у мобільний додаток на телефоні. Самоклейні етикетки (бирки) містять індивідуальний номер та відповідний йому штриховий код, який заноситься до єдиної системи електронного обліку деревини», – розповідають у Держлісгоспі.
Скачати програму можна за посиланням http://www.ukrforest.com/files/yalinka.apk.
Крім того, перевірити легальність ялинки можна і на сайті http://www.ukrforest.com.
Лісники кажуть, якщо інформація там відсутня, то, ймовірно, це дерево зрубали незаконно.
Загалом, щоб не нашкодити лісу, підприємство намагається задовольнити потребу населення у ялинках. Для цього на площі 5 тис га створені спеціальні плантації ялинок. Тут росте 18 млн хвойних дерев різних порід віком від 1 до 10 років.
Також щороку у грудні лісники проводять рубки у рамках догляду за лісом. Таким чином у гущавинах можна відсортувати близько мільйона ялинок.
А ще – рекомендують використовувати для прикраси оселі гілки, щоб не рубати ціле дерево.
Нагадаємо, в області вже визначили місця продажу ялинок. У Львові ж реалізовуватимуть ялинки у 25 локаціях.