Легальність ялинки можна буде перевірити телефоном

Щоб не купити собі до свят незаконно зрубане деревце, Держлісгосп пропонує скористатися спеціальною програмою на смартфоні

«Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр» вже розробив програмне забезпечення для Android.

«Перевірка законності походження ялинки відбувається шляхом введення номеру із самоклейної етикетки (або бирки), яка прикріплена до ялинки, у мобільний додаток на телефоні. Самоклейні етикетки (бирки) містять індивідуальний номер та відповідний йому штриховий код, який заноситься до єдиної системи електронного обліку деревини», – розповідають у Держлісгоспі.

Скачати програму можна за посиланням http://www.ukrforest.com/files/yalinka.apk.

Крім того, перевірити легальність ялинки можна і на сайті http://www.ukrforest.com.

Лісники кажуть, якщо інформація там відсутня, то, ймовірно, це дерево зрубали незаконно.

Загалом, щоб не нашкодити лісу, підприємство намагається задовольнити потребу населення у ялинках. Для цього на площі 5 тис га створені спеціальні плантації ялинок. Тут росте 18 млн хвойних дерев різних порід віком від 1 до 10 років.

Також щороку у грудні лісники проводять рубки у рамках догляду за лісом. Таким чином у гущавинах можна відсортувати близько мільйона ялинок.

А ще – рекомендують використовувати для прикраси оселі гілки, щоб не рубати ціле дерево.

Нагадаємо, в області вже визначили місця продажу ялинок. У Львові ж реалізовуватимуть ялинки у 25 локаціях.