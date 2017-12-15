До Дня святого Миколая потребуючим дітям місто виплатить допомогу

Про це повідомили в управлінні соціального захисту Львівської міської ради

До Дня святого Миколая у Львові виплатять одноразові грошові допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, а також дітям, у яких батьки мають інвалідність по зору.

Зокрема, відповідно до розпоряджень Львівського міського голови, буде виплачено:

– 377 дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування – по 500 грн., на загальну суму 188 500 грн;

– 64 дітям до 18 років, у яких батьки мають інвалідність по зору І, ІІ груп на загальну суму 32 000 грн.