Львів’яни розповіли, чим найбільше незадоволені у місті

Команда Інституту міста представила результати аналітичного дослідження «Якість життя у Львові’17».

Отож, мешканці Львова у переважній більшості (93%) пишаються, що живуть саме тут. І вищою оцінкою оцінили сферу послуг, аніж стан інфраструктури.

Сферу благоустрою і екологію респонденти респонденти часто незадоволені. Натомість найвищий індекс отримали дозвілля та освіта.

Майже половину свого часу мешканці витрачають на роботу – 47%. Минулого року ця цифра була дещо меншою – 39%. Тоді як на відпочинок вдається викроїти лише 21% часу.

Щодо соціального благополуччя, то вдалося з’ясувати, що львів’яни зараз трохи менше задоволені психологічним та соціальним самопочуттям.

При цьому більшість людей довіряє релігійним установам (74%) та патрульній поліції (54%).

Додамо, що якість життя – це комплексне поняття, яке включає в себе сукупність категорій, що забезпечують суб’єктивне та об’єктивне благополуччя особистості у соціальних умовах. Такий моніторинг вже не вперше відстежує динаміку основних показників якості життя у Львові. Зокрема йдеться про освіту, медицину, транспорт, соціальне самопочуття, екологія, благоустрій, культура та дозвілля.

“Львів – це місто, де життя вирує у всій своїй красі. Для розуміння механізму взаємодії між владою та громадськістю нами було проведено ІІІ «Соціальний моніторинг якості життя у Львові», що дозволив дізнатися суб’єктивну думку мешканців про стан та сферу послуг міста. Результати дослідження є чудовою базою для напрацювання нових стратегічних рішень та розробки проектних ініціатив у поліпшенні комфортності міста. І лише спільними зусиллями можна досягнути бажаних результатів, – каже соціолог Інституту міста Тетяна Приходько.

Дослідження провели у рамках проекту «Громади в дії» за підтримки програми Європейського Союзу. Соціологічна агенція «Фама» опитала 1200 людей від 18 років